U Milanu istraga o ‘vikend snajperistima’ u Sarajevu tokom rata u BiH

Dva lista su navela da su sprskim snagama “ogromne” sume plaćali uglavnom krajnje desni fanatici za oružje kako bi “iz zabave” pucali na ljude tokom opsade Sarajeva u kojem je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 13.750 ljudi.

U Milanu je pokrenuta istraga kako bi se identifikovali “ratni turisti” koji su učestvovali u masakru.

Slučaj o kome je list Đornale (Il Giornale) pisao u julu pokrenuo je tužilac Alesandro Gobis (Alessandro Gobbis) pod optužbom za ubistvo s predumišljajem otežano okrutnošću i niskim pobudama.

Optužbe su trenutno podignute protiv nepoznatih osoba, a proističu iz tužbe koju je podneo novinar i pisac Ecio Gavaceni (Ezio Gavazzeni), uz pomoć dva advokata i bivšeg sudije Gvida Salvinija (Guido).

Prema svedočenjima prikupljenim širom severne Italije, ti “vikend snajperisti”, uglavnom simpatizeri krajnje desnice sa strašću za oružjem, okupljali su se u Trstu, a zatim su odvedeni na brda oko Sarajeva, gde su mogli da pucaju na stanovništvo opkoljenog grada pošto bi platili snagama bosanskih Srba.

Spisi predmeta takođe sadrže izveštaj o “bogatim strancima uključenim u nehumane aktivnosti”, koje je tužilaštvu u Milanu poslala bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Zasad, spisi iz istrage uključuju samo dokumenta koja je podneo podnosilac tužbe, datirana na 28. januar, a u narednim nedeljama, tužilac Alesandro Gobis, zadužen za jedinicu za specijalne operacije karabinjera ROS, moraće da sprovede istragu, moguće ispitujući ljude koje je naveo podnosilac tužbe.

Za sada, navodi autor tužbe, “to su samo ‘dojave'”, ali je navodno postojao “cenovnik za ta ubistva: deca su koštala više, zatim muškarci (poželjno u uniformi i naoružani), žene i na kraju star ljudi, koji su mogli biti ubijani besplatno”.

Pisac se takođe poziva na dokumentarac iz 2022. godine “Sarajevski safari” i pojašnjava da je “reditelj Miran Zupanič dao lozinke za pristup ograničenom prikazu filma na sajtu Al Džazire, a mogu ih dostaviti sudiji koji ih zatraži”. U filmu se pojavljuje i “anonimni“ svedok.

“Neki izvori govore o Amerikancima, Kanađanima i Rusima, ali i Italijanima, koji su bili spremni da plate da se igraju rata”, prenosi ANSA.

S obzirom na način na koji je “sve bilo organizovano, bosanske obaveštajne službe su verovale da iza svega stoji Služba državne bezbednosti Srbije”, prenosi ANSA u izveštaj, dodajući da se spominje bivša čarter kompanija Aviogenex, kao i da je ključnu ulogu imao bivši načelnik srpske tajne službe Jovica Stanišić, koji je osuđen za ratne zločine na Haškom tribunalu, prenosi RSE.

