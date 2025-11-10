BiH

Muškarac u Jajcu uništio sve policijske i opštinske kamere u gradu

Objavljeno prije 41 minuta

Policija u Jajcu rasvijetlila je kazneno djelo oštećenja sustava videonadzora, koje se dogodilo u noći između 11. i 12. kolovoza ove godine. Kao počinitelj identificiran je S. Ž. (42) iz tog grada.

U noći između 11. i 12. kolovoza uništen je radiokomunikacijski sustav te je presječeno šest mrežnih kabela spojenih na LPR kameru (sustav automatskog prepoznavanja registracijskih oznaka vozila) i sustav video nadzora općine Jajce.

Policijska istraga je s ovim kaznenim djelom povezala S.Ž. (42) iz Jajca.

Prema policiji, radi se o osobi koja je, prema prikupljenim dokazima, svjesno i namjerno oštetila elemente nadzornog sustava i sigurnosnog video sustava lokalne zajednice.

Policija je pozvala građane da prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u daljnjem postupku.


