Muškarac u Jajcu uništio sve policijske i opštinske kamere u gradu

U noći između 11. i 12. kolovoza uništen je radiokomunikacijski sustav te je presječeno šest mrežnih kabela spojenih na LPR kameru (sustav automatskog prepoznavanja registracijskih oznaka vozila) i sustav video nadzora općine Jajce.

Policijska istraga je s ovim kaznenim djelom povezala S.Ž. (42) iz Jajca.

Prema policiji, radi se o osobi koja je, prema prikupljenim dokazima, svjesno i namjerno oštetila elemente nadzornog sustava i sigurnosnog video sustava lokalne zajednice.

Policija je pozvala građane da prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u daljnjem postupku.

Facebook komentari