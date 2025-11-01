Gradi se najveća šoping zona u BiH: Lidl ‘probio led’, stižu i ostali

Izgradnja jedne od najvećih šoping zona u Bosni i Hercegovini, koja se nalazi na ulazu u Zenicu iz pravca Sarajeva, odvija se punom parom. Zona “Zenica Jug” zamišljena je kao nova rekreativno-turistička i trgovačka destinacija, koja se gradi potpuno od nule i mijenja izgled južnog ulaza u grad.

Kako se uvjerila ekipa BiznisInfo.ba, uveliko napreduju radovi na izgradnji objekta kompanije Lidl BH, koji je već poprimio svoj prepoznatljiv izgled, dok se građevinske aktivnosti nastavljaju punim intenzitetom.

Paralelno s tim, u toku su pripreme terena za izgradnju drugog objekta na suprotnom kraju zone. Zemljište za taj projekat već je pripremljeno, a prema našim saznanjima, riječ je o parceli koja pripada kompaniji Belamionix iz Brčkog – jednom od najvećih maloprodajnih lanaca u BiH.

Osim njih, u zoni “Zenica Jug” svoj objekat planira i kompanija Bingo, čija se parcela nalazi između Lidlovog i Belamionixovog zemljišta. Iako radovi još nisu započeli, radi se o najvećoj parceli u cijelom kompleksu, pa se očekuje da će Bingov objekat dominirati ovom šoping zonom.

Bingo je kupio zemljište površine oko 30.000 kvadratnih metara, što će mu omogućiti da od nule planira i izgradi moderan prodajni centar sa sadržajima koji se razlikuju od postojećih u drugim gradovima. S obzirom da kompanija kontinuirano širi ponudu i modernizuje svoje objekte, Zenica će vjerovatno dobiti najnapredniji Bingov centar do sada.

Veliki brendovi stižu u Zenicu

Pored ovih kompanija, parcelu u okviru zone kupila je i kompanija Vokel iz Posušja. Riječ je o poznatom distributeru koji se bavi uvozom, izvozom i prodajom opreme za vodovodne instalacije, keramiku, sanitarije, parkete i laminate, kao i opremu za centralno grijanje i klimatizaciju.

Njihovo prisustvo dodatno će obogatiti ponudu zone, čineći „Zenicu Jug“ mjestom gdje će se naći vodeće domaće i međunarodne kompanije iz različitih sektora.

Već sada je jasno da će ovaj kompleks postati jedna od najjačih trgovačkih i rekreativnih zona u BiH, u kojoj će građani moći kupovati, odmarati i uživati u modernom ambijentu.

Zenica dobija novu vizuru i privredni zamah

Iako se nalazi na idealnoj lokaciji – odmah uz izlaz s autoputa A1 (Koridor 5C) – ovaj prostor je do nedavno bio neiskorišten i zapušten.

Radovi na uređenju počeli su krajem prošle godine, dok je izgradnja Lidla krenula krajem ljeta 2025. godine.

Prema dostupnim informacijama, postoji još nekoliko zainteresovanih investitora, koji bi mogli donijeti nove sadržaje ne samo Zenici, nego i široj regiji.

Zona se prostire na 351.000 kvadratnih metara, što je čini jednom od najvećih poslovno-rekreativnih zona u državi, i sasvim je izvjesno da će privući nove investitore i otvoriti stotine novih radnih mjesta.

Lokacija uz autoput i savremeni koncept privlače investitore

Zemljište u ovom dijelu grada namijenjeno je za izgradnju trgovačkih, turističkih i uslužnih objekata, s jasnim planom da „Zenica Jug“ postane centar šopinga, rekreacije i ugostiteljstva.

Njena pozicija odmah pored autoputa čini je savršenim mjestom i za one koji putuju Koridorom 5C, najprometnijim saobraćajnim pravcem u BiH.

Očekuje se da Poslovno-rekreativno-turistička zona „Zenica Jug“ postane pokretač privrednog razvoja Zenice, te da inicira otvaranje novih radnih mjesta i razvoj pratećih uslužnih djelatnosti.

S obzirom na obim projekta i prisustvo velikih brendova poput Lidla, Binga, Belamionixa i Vokela, Zenica bi uskoro mogla postati jedan od najznačajnijih trgovačkih centara u BiH, rame uz rame sa Sarajevom i Tuzlom.

Facebook komentari