Forto: Izmjene tri pravilnika donose brže i jednostavnije procedure

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je danas u Sarajevu da izmjene tri podzakonska akta (Pravilnika o registraciji vozila, Pravilnika o vozačkoj dozvoli i Pravilnika o uslovima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača) donose brže i jednostavnije procedure.

Naveo je da na ovaj način ispunjavaju i obećanja data prijevoznicima tokom protesta koji su prije dva mjeseca blokirali saobraćaj širom zemlje.

Radna snaga

– Prevoznički sektor je jedan od najzdravijih u bh. ekonomiji, konkurentan firmama iz Evropske unije i od ključne je važnosti zadržati te firme i radnu snagu u zemlji – istakao je Forto.

Dodao je da su izmijenjena tri pravilnika koji olakšavaju poslovanje prijevoznicima, te da su usvojeni gotovo svi zahtjevi koji se odnose na njegov resor. Forto je najavio da će se na današnjoj sjednici Vijeća ministara naći i prijedlog za pristupanje međunarodnom protokolu e-CMR, koji omogućava digitalizaciju tovarnih listova.

– Ukoliko dobijemo podršku, BiH bi mogla postati pionir u regiji u digitalizaciji transportnog sektora – istakao je Forto.

Izmjene Pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacijskih kartica vozača, kako je naveo, odgovor su na ključne zahtjeve sektora.

-Zatekao sam sistem u kojem je licenciranje vozača i upravitelja prijevozom u prijevozničkim firmama bilo dodijeljeno jednoj stručnoj organizaciji, što je stvorilo monopol. Prva izmjena koju sam tada uradio odnosila se na to da smo omogućili da više firmi dobiju ovlaštenje za obuke – dodao je Forto.

Sada se, kako je naveo Forto, otišlo korak dalje, uvođenjem tzv. centara izvrsnosti A i B tipa, koji omogućavaju srednjim i velikim prijevoznicima da samostalno obučavaju svoje vozače. Forto je dodao da je to bio jedan od najvažnijih zahtjeva prijevoznika – da sami obučavaju vozače koje zapošljavaju, jer ih je nedostatak na tržištu, ne samo u BiH, već i u EU.

Nove prakse

– Osim toga napravićemo da izdavanje kvalifikacijskih kartica bude brže uz angažman agencije IDDEEA, koja ima veliko iskustvo u printanju visokokvalitetnih iskaznica jer već rade naše vozačke dozvole i pasoše. Kartice će biti usklađene sa EU standardima – naglasio je Forto.

Najavio je i uvođenje nove prakse tzv. individualnih vožnji, odnosno obavezne pripreme vozača prije preuzimanja odgovornosti u firmi. Primjena te mjere predviđena je od 1. januara 2027. kako bi se sektor pripremio.

Kada je riječ o izmjeni Pravilnika o registraciji vozila, Forto je rekao da se radi o jednom od najbitnijih pravilnika u tom ministarstvu i da se izmjene odnose na profesionalne prijevoznike i vozače.

– Brza izmjena koju smo uveli je uvođenje tzv. treće tablice, koja omogućava brzu zamjenu izgubljene ili ukradene registarske oznake. Prijevoznici se mogu obratiti nadležnom MUP-u i agenciji IDDEEA, te po hitnoj proceduri dobiti novu tablicu, dok se izgubljena evidentira u javni registar radi sprječavanja zloupotreba. Ukinuta je i obaveza objave izgubljenih tablica u Službenom listu BiH – rekao je Forto.

Ministarstvo je također izmijenilo Pravilnik o vozačkoj dozvoli, usklađujući ga s praksom Evropske unije. Profesionalnim vozačima koji izgube pravo upravljanja u jednoj kategoriji zbog prekršaja, omogućeno je da nastave raditi u drugim kategorijama u kojima nisu prekršili zakon. Uvedena je i mogućnost hitnog izdavanja zamjenske vozačke dozvole s jasno označenom zabranom za određenu kategoriju.

– Ove izmjene su direktan odgovor na zahtjeve prijevoznika. Pojednostavili smo obrasce i komunikaciju između firmi i Ministarstva, čime smo dodatno ubrzali administrativne procedure – dodao je Forto.

