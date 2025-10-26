U BiH sutra pretežno oblačno

Novo naoblačenje se očekuje tokom noći sa ponedjeljka na utorak. U kasnim večernjim satima padavine na sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 19 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa slabom kišom i tokom noći na utorak. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.

Danas je u BiH pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom.

Temperatura zraka u 13.00 sati: Banja Luka, Doboj, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 13 stepeni, Jajce, Sokolac, Srebrenica i Trebinje 14, Bijeljina, Livno, Sarajevo i Zenica 15 i Mostar 17 stepeni – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.10.2025 (Ponedjeljak)., pretežno oblačno vrijeme, uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. Novo naoblačenje tokom noći. Kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u jutarnjim satima i dio prijepodneva. U kasnim večernjim satima padavine na sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 19 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 28.10.2025 (Utorak)., pretežno oblačno vrijeme, uz postupno smanjenje oblačnosti. Prije podne u većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab, uglavno, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni,pišu Vijesti

PROGNOZA VREMENA ZA 29.10.2025 (Srijeda)., sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20, na jugu i sjeveru do 22 stepeni.

