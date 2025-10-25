Lidl stiže u još jedan grad: Gradi se objekat na 10.000 kvadrata

Popularni njemački trgovački lanac Lidl nastavlja s planovima za početak, ujedno i širenje svoga poslovanja u BiH. Kako ekskluzivno doznaje Večernji.ba, novi Lidlov objekt gradit će se u gospodarskoj zoni Tromeđa u općini Čitluk. Trebao bi se prostirati na oko 10.000 četvornih metara, a počelo se i s pripremanjem, odnosno poravnavanjem terena na kojemu će biti smješteni objekti.

Već u 2026. počinje se s izgradnjom, a kako saznaje Večernji.ba, sve bi trebalo biti završeno tokom 2027. godine.

Dolazak Lidla u Brotnjo potvrdili su i iz Općine Čitluk.

– Općina Čitluk stoji na raspolaganju za sve što bude potrebno kada je riječ o ovom projektu jer nam je prioritet daljnji gospodarski razvoj i nova radna mjesta – kazao je za vecernji.ba načelnik općine Čitluk Marin Radišić.

