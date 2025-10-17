Da li je Igor Crnadak prijedlog opozicije RS za glavnog pregovarača BiH sa EU?

Tri sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hecegovine održane su jučer, ali budžeta još nema. Razgovaralo se i o glavnom pregovaraču. Nije bilo entitetske većine da ova tačka bude uvrštena. Mediji bliski Vladi RS objavili su jučer kako je SNSD spriječio da se dođe do imenovanja Igora Crnadka na tu poziciju. O ovome, ali i drugim temama na N1 govorila je Marina Pekić, poslanica PDP-a u Predstavničkom domu PSBiH.

– Dugo se govori o glavnom pregovaraču Bosne i Hercegovine. To je osoba koja treba da odgovara svima i osoba od povjerenja, kao što je rekla i gospođa Von der Leyen. Znači, osoba od povjerenja svih. Ko imenuje glavnog pregovorača i ko bi trebao da bude glavni pregovorač Bosne i Hercegovine? Svakako pravnici, pravni stručnjaci. Kažu jedni da bi to trebalo da bude Predsjedništvo, Savjet ministara je dugi vremenski period govorio da imaju oni isključivo nadležnost. Evo juče smo u Predstavničkom domu imali odluku koju smo podržali i mi iz opozicije Republike Srpske, da bi Predstavnički dom trebao da imenuje, odnosno bira glavnog pregovorača. Ime je ono o čemu trebamo zadnje da pričamo. Trebamo da pričamo o stručnosti, trebamo da pričamo o kompetencijama tog nekog ko će biti glavni pregovorač u ime Bosne i Hercegovine i svakako da treba da nađemo zajedničku riječ. Trebamo da se dogovorimo ko bi to mogao da bude i ko je sposoban, na kraju krajeva pred tim ko bude glavni pregovorač Bosne i Hercegovine je ogroman posao. Niz je zakona, niz je reformi koje treba provesti, a na kraju krajeva sve to što se bude radilo treba da bude usaglašeno i da svi u Bosni i Hercegovini, pri tome mislim i na Republiku Srpsku i na Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt, da budu zadovoljni predloženim zakonskim rješenjima – rekla je Pekić.

Na pitanje da li je to Igor Crnadak, kako su provladini mediji u RS prenosili, navela je kako Crnadak ima kompetencije, ali da se njegovo ime ne može koristiti na ovaj način niti ga može bilo kod od PDP-a predložiti jer je neozbiljno. Potreban je, ističe, širi konsenzus.

– Gospođa Krišto je juče bila na sjednici Predstavničkog doma. Rekla je da ona u ovom momentu nije ni jednom spomenula ime čovjeka ili žene koji bi bio glavni pregovarač u ime BiH. Tako da mislim da je i ona sama dala nama do znanja da je potreban taj širi konsenzus. Nemojte da budemo neozbiljni – kazala je Pekić.

Razgovarali smo i o prijevremenim izborima za predsjednika RS i kolebanju PDP-ovog lidera Draška Stanivukovića da priuži podršku SDS-ovom kandidatu Branku Blanuši.

– Ovi izbori su neobični, prijevremeni i evo oni su skoro, pa evo godinu dana prije ovih opštih izbora 2026. godine. Kandidat opozicije je Branko Blanuša je čovjek koji ima akademski ugled, čovjek koji nije tipični političar. I ja smatram da je njegova kandidatura u ovom momentu jako dobra za opoziciju i da će svakako sa svojim političkim programom i sa programom koji treba da dođe do svakog stanovnika Republike Srpske uspjeti ono što vjerojatno ne bi klasični političar uspio da uradi. On bi trebao, obzirom, kažem, da nije klasičan političar, da on ima više akademskog ugleda i da je ljudima, da bude prepoznatljiv ljudima sa ovim što kaže, da nije bitno da to mora da bude neki političar koji ima iza sebe godine nekog političkog iskustva i nekih silnih funkcija, ministar, poslanik ili tako dalje. Po meni, gospodin Blanuša ima veću šansu nego kandidati SNSD-a. Kažem, on će uspjeti i treba da priđe svakom čovjeku u Republici Srpskoj koji nije zadovoljan s ovim trenutnim stanjem – poručila je Pekić.

