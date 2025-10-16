Ramazan 2026: Prvi dan svetog mjeseca predviđa se u februaru

Prema astronomskim proračunima, ramazan 1447. hidžretske godine počet će u četvrtak, 19. februara 2026. godine, objavila je televizija Al Arabiya pozivajući se na izjavu Ibrahima al-Jarwana, predsjednika Astronomske asocijacije Emirata.

Prema njegovim riječima, mlađak mjeseca ramazana pojavit će se u utorak, 17. februara, ali će nestati samo jednu minutu nakon zalaska sunca, što znači da neće biti moguće vidjeti ga golim okom te večeri.

Stoga će četvrtak, 19. februar, biti prvi dan posta, dok će ramazanski bajram početi u petak, 20. marta 2026. godine, s prvim danom mjeseca ševvala.

Iako su astronomski proračuni prilično precizni, konačnu potvrdu početka ramazana donijet će komitet za posmatranje mjeseca u Saudijskoj Arabiji, koji će mjesec pokušati vidjeti u srijedu, 18. februara.

U većini arapskih zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju, Egipat, UAE, Katar i Kuvajt, postači će tokom ramazana 2026. godine postiti u prosjeku oko 12 sati na početku mjeseca, dok će se dužina posta postepeno povećavati na gotovo 13 sati pred kraj ramazana, kako dani budu postajali duži.

Facebook komentari