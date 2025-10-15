Troškovi života rastu: Sindikalna korpa 3.431 KM, radnici s minimalcem u FBiH mogu pokriti tek četvrtinu

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za juli 2025. iznosila je 1.628 KM (posljednji podatak objavljen kojeg je objavio Federalni zavod za statistiku), a minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH iznosi 1.000 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 47,44 posto, a pokrivenost minimalnom platom 29,14 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine: prehrana – 41,80 posto, stanovanje i komunalne usluge – 14,18 posto, higijena i održavanje zdravlja – 90,5 posto, obrazovanje i kultura – 13,99 posto, odjeća i obuća – 10,49 posto, prevoz – 4,66 posto i održavanje domaćinstva – 5,83 posto.

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za 10 stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćeno je iz SSSBiH, prenosi N1.

