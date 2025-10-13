Halidovi unuci se obratili na komemoraciji: “Mama nam nije rekla da si nas napustio deda, ali mi smo znali”

Na bini Narodnog pozorišta Lamija je kazala: “Znaš deda, znamo mi da si poseban. Govorio si, deda, moja Lamija je muzički nadarena, ali i jesam deda jer imam na koga i da budem. Tvoj Belmin, kako bi ti rekao: ‘Moj laf, dedin laf’. Voljeli bi da si još dugo s nama. Fališ nam jako”.

“Znaš, deda, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, nije deda, a mi smo znali. Šutjeli smo. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit. Znaš mali smo, voljeli bismo da si tu. Voljeli bismo”, navela je dalje, prenosi Klix.

Uz to je zaključila: “Kažu nam tako mora biti, kažu, ali mi bi željeli da si još tu. Volimo te, tvoj Beba i tvoja Lamidžo”.

Komemoracija Halidu Bešliću počela je u 11 sati, a na Pozorišnom trgu Susan Sontag postavljeni su LED ekrani putem kojih će građani koji ne uspiju ući u pozorište moći pratiti komemoraciju.

U 13:30 je dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati ukop na Barama. Očekuje se više od 30.000 ljudi, a najvjerovatnije će ovaj broj biti znatno veći jer pristižu ljudi iz regiona, ali i svijeta.

