Stotine građana sa ljiljanima u rukama prati komemoraciju Halidu Bešliću

Ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu okupile su se stotine građana kako bi odali posljednju počast Halidu Bešliću, muzičkoj legendi koja je svojim glasom obilježila generacije.

U rukama mnogih – simbolični pupoljci ljiljana, cvijet koji danas nosi tugu, ali i zahvalnost.

U atmosferi ispunjenoj emocijama, u 11:00 sati je počela zvanična komemoracija, otvorena dirljivim govorima Halidovih unuka, nakon čega se prisutnima obratio i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Porodica je posebno izrazila zahvalnost svim ljekarima koji su se borili za Halidovo zdravlje do posljednjih dana.

Komemoraciji prisustvuju brojne poznate ličnosti iz svijeta muzike, glume, politike i javnog života. Među prvima su pristigli Željko Bebek, Dino Merlin, Christian Schmidt, Zorica Brunclik, Enis Bešlagić, Neda Ukraden, Alka Vuica, kao i mnogi drugi koji su sarađivali s Halidom ili ga lično poznavali.

Tu su i predstavnici vlasti i kulturne scene: Denis Bećirović, Željko Komšić, Nermin Nikšić, Elmedin Konaković, Haris Džinović, Jala Brat, Selma Bajrami, Emir Hadžihafizbegović, Maja Berović, Aco Pejović, Vojin Mijatović, Zlatko Lagumdžija, Refik Lendo, i mnogi drugi.

Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je dolazak Halidovog dugogodišnjeg vozača Vlade Pejića, čiji je susret s Emirom Hadžihafizbegovićem zabilježen kao snažna i lična slika oproštaja, pišu vijesti.

