Gotovo je s vrućinama: Naredni dani donose kišu i pad temperatura

U Hercegovini te u zapadnim, sjeverozapadnim i centralnim dijelovima Bosne mogu se javiti i jači pljuskovi. Vjetar će na sjeveru puhati sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim dijelovima zemlje južni i jugoistočni. Dnevne temperature od 19 do 26 stepeni.

Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se već u ranim jutarnjim satima u velikom dijelu zemlje, dok će se kasnije povući ka centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne, uz poneki pljusak i u Hercegovini. Ujutro će temperature biti između 12 i 18, na jugu do 20, a tokom dana od 18 do 24, dok će na jugu, istoku i sjeveroistoku biti i do 27 stepeni.

Petak donosi razliku između sjevera i juga zemlje. U Bosni se očekuje oblačno vrijeme, povremeno i s lokalnim pljuskovima, dok će u Hercegovini dominirati sunce. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevne od 18 do 24, u Hercegovini do 26 stepeni.

Subota nastavlja u sličnom ritmu – u Bosni oblačno, dok će Hercegovina uživati u sunčanom vremenu uz povremene oblake. U Bosni je ponegdje moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Temperature ujutro od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevne od 17 do 23, u Hercegovini do 27 stepeni.

Nedjelja septembar donosi povratak kiše. Bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, osim na sjeveru Bosne gdje će uglavnom ostati suho. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevne od 12 do 18, dok će na jugu biti toplije, do 22 stepena, prenosi Klix.

