Izmjene Zakona na idućoj sjednici Vlade FBiH: Radna nedjelja za vlasnike malih trgovina koji sami obavljaju djelatnost

Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojima bi se rad nedjeljom trebao omogućiti vlasnicima samostalnih trgovačkih radnji, proslijeđene su Vladi FBiH, potvrđeno je za “Avaz” u Federalnom ministarstvu trgovine.

Nakon perioda ljetne pauze i godišnjih odmora, Vlada FBiH bi ih trebala razmatrati na narednoj sjednici, nakon čega će ovaj dokument biti upućen u parlamentarnu proceduru. Početak primjene izmijenjenih propisa ovisit će o podršci poslanika Parlamenta FBiH.

Izmjene predstavljaju kompromis nakon što su novi zakon i neradna nedjelja u trgovini izazvali različite reakcije. Njihovo donošenje resorni ministar Amir Hasičević najavio je još 24. jula.

– Zakon je već upućen u proceduru, a Federalno ministarstvo trgovine čeka mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva finansija i Ureda za zakonodavstvo. Izmjene bi se, najvjerovatnije, počele primjenjivati od septembra, jer tokom avgusta, zbog godišnjih odmora i smanjenog administrativnog kapaciteta, nije realno očekivati završetak svih potrebnih koraka – kazao je tada za „Avaz“.

Neradna nedjelja za radnike u trgovini ostaje na snazi, a ako predložene izmjene budu usvojene, mogućnost da rade nedjeljom imat će isključivo samostalne trgovačke radnje, čiji vlasnici i članovi njihovih porodica sami obavljaju djelatnost.

