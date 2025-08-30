Prevoznici najavili proteste i važan detalj za građane

U svojim zahtjevima Konzorcij Logistika BiH traži eliminaciju diskriminacije vozača u EU – poštovanje AETR sporazuma, ispunjavanje obećanja MKT BiH – izmjene pravilnika iz nadležnosti, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 posto akcize, 50 posto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prijelaza, inspekcijskih i carinskih procedura – eliminaciju višesatnih čekanja.

Navedeni zahtjevi su, kako navode, podržani od Upravnog odbora Udruženja prevoznika pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Udruženja drumskih prevoznika RS i Udruženja prevoznika Federacije Bosne i Hercegovine.

– Ovo potvrđuje da protesti nisu pojedinačna inicijativa, nego jedinstveni glas cjelokupnog sektora – poručili su.

Dodali su da će protest biti organizovan širom Bosne i Hercegovine.

– Koordinatori plenuma u svakoj lokalnoj zajednici obavezni su da stupe u kontakt sa policijskim upravama, načelnicima i gradonačelnicima radi obezbjeđenja reda i sigurnosti. Tokom protesta naši lanci snabdijevanja biće obustavljeni, od lokalnih zajednica do graničnih prijelaza – naveli su.

Poručili su da se obavezno poštuju sve naredbe policije i da se sarađuje sa organima reda.

– Strogo je zabranjena bilo kakva provokacija i samoinicijativno djelovanje. Koordinatori plenuma određuju dinamiku i intenzitet protesta – svi učesnici su dužni slijediti njihove instrukcije. Protest mora biti vođen sa disciplinom, redom i selektivnošću – bez samovolje pojedinaca. Državne granice su neprikosnovene – svaka samovolja pojedinca koja bi mogla ugroziti poredak ili međunarodni ugled BiH strogo je zabranjena. Izbjegavati konflikte – naš protest je dostojanstven i usmjeren na ostvarivanje prava, a ne na sukobe. Koordinatori su fleksibilni i razboriti u svojim procjenama i donošenju pojedinačnih odluka – pojasnili su.

Na protestu nema malih i velikih – svi prevoznici su jednaki i okupljeni u zajedničkoj borbi, naveli su.

– Zapošljavamo 47.000 ljudi i njihovih porodica u BiH – mi smo krvotok privrede. Dvadeset godina birokratija nas je potcjenjivala, ponižavala i ucjenjivala. Sada poručujemo: Dosta je bilo! Naš protest je jedini put da se naši zahtjevi istinski počnu rješavati. Pozivamo Komisije Parlamenta BiH (za ekonomska pitanja, vanjsku politiku, saobraćaj, carine i PDV) da se odazovu pozivu na razmatranje naših zahtjeva od 01.09.2025. godine. Pozivamo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da već danas započne rješavanje pitanja izmjena i dopuna pravilnika iz svoje nadležnosti. Pozivamo entitetske Vlade da se aktivno uključe. Pozivamo Upravu za veterinarstvo, inspekcijska tijela i UINO BiH da zajedničkom koordinacijom rasteretimo procedure, ubrzamo protok i smanjimo vrijeme zadržavanja na granicama. Mi smo za dijalog i razgovor, ali uz ispunjavanje naših zahtjeva i donošenje konačnih dogovora o njihovoj realizaciji – poručili su,pišu Vijesti

Konzorcij Logistika Bosne i Hercegovine obavještava građane Bosne i Hercegovine da ne prave nikakve blokade.

– Naši protesti su usmjereni isključivo na naše lance snabdijevanja. Građani neće biti blokirani, granice ostaju otvorene, a putnički saobraćaj odvija se bez zastoja – navodi se u saopćenju Konzorcija Logistika BiH.

