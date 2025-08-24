Njemačka kompanija uskoro u BiH: Evo gdje Lidl gradi objekte

U avgustu je počela gradnja najmanje tri maloprodajna objekta u centru Kiseljaka, na južnom ulazu u Zenicu te u centru Kaknja.Njemačka kompanija je već završila izgradnju nekoliko prodajnih objekata, među kojima su dva u Sarajevu te po jedan u Mostaru, Gračanici i Bijeljini, dok je još veći broj marketa u izgradnji ili u pripremi izgradnje.

Prema onome što se zvanično zna, Lidl već gradi objekte u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Livnu, Bihaću, Gradišci i Modriči.

Kupio je zemljište u Zvorniku i Trebinju, a novi objekti u narednom periodu trebali bi se graditi i u Laktašima, Prnjavoru, Doboju i Živinicama.

Osim toga, za očekivati je da gradi objekte i u drugim većim gradovima, ali javnost još nije konkretno obavještena o tačnim planovima i lokacijama.

Osim toga, pri kraju je izgradnja distributivnog centra u Lepenici kod Sarajeva vrijednog sto miliona evra.

Plan kompanije je da istovremeno otvori 15-ak prodavnica u najvećim gradovima, nakon čega će se mreža prodajnih mjesta nastaviti širiti. Ukupno će biti otvoreno minimalno 30 objekata širom BiH, prenosi BiznisInfo.

Oni objekti koji ne budu spremni za prvi talas otvaranja, biće puštani u rad naknadno, kako budu završavani. U pojedinim gradovima kompanija je imala dosta problema oko pronalaska adekvatne lokacije i kupovine zemljišta.

Firma je prošle godine poslovala s gubitkom od 23,5 miliona maraka, što je porast u odnosu na minus od 18 miliona godinu ranije te gubitak od 19,1 miliona iz 2022. godine. Gubici se uglavnom odnose na plate radnika i druge operativne troškove,piše Avaz

Vrijednost imovine Lidla BH na kraju prošle godine je narasla na 259 miliona KM sa 114 miliona KM godinu ranije. Od toga se najveći dio od oko 255 miliona odnosi na nekretnine, postrojenja i opremu.

Ukupna imovina firme je takođe otprilike udvostručena prošle godine na 306 miliona maraka. Kapital Lidla BH trenutno je oko pola milijarde KM. Otvaranje objekata očekuje se u naredne dvije godine.

