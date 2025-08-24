Dodik: Evropa je jedna lažljiva priča, odluke ćemo demokratski donositi

Milorad Dodik, bivši predsjednik RS-a i šef SNSD-a, gostovao je i ove nedjelje u Jutarnjem programu RTRS-a.

Kako je istakao, odluke NSRS-a o raspisivanju referenduma su dokaz “stabilnog stanja” u ovom bh. entitetu.

Dodaje i to da je nulta tolerancija za bilo koji oblik nasilja i da to neće činiti.

– Odluke ćemo donositi na demokratski način, ispitivanjem volje naroda – ističe Dodik.

Kaže da u svijetu legitimitet može imati samo volja naroda, a ne “neizabranog stranca”.

– Samo oni nama drže predavanja, te usnule demokrate. Evropa je jedna lažljiva priča. Ona će u narednih godinu krahirati. Nemaju ekonomiju, kada ste čuli da pricaju o ljudskim pravima. Od evropskih integracija nema ništa. To je propalo – rekao je Dodik.

Podsjetio je da je i on sam radio na evropskim pitanjima i vjerovao u tu priču.

– Zašto je Dodik kriv? Zato što ima svoj stav. I ja sam radio na evropskom putu. Ali sada nije tako. Okolnosti govore da je Evropska unija lažljiva. Pogledajte prevaru koju nam stalno šalju. Stranca nam pošalju da ovdje uvodi neka pravila – rekao je.

Facebook komentari