“Paklena” vrućina obara rekorde u BiH: Temperature će ići do vrtoglavih 41 °C

Danas će u cijeloj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, uz slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature kretat će se od 31 do 37 stepeni, a na jugu i do 40 °C.

U srijedu, 13. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne na zapadu Bosne moguć je kratkotrajni lokalni pljusak. Na jugu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature bit će između 17 i 23 stepena, na jugu do 28, dok će dnevne dosezati od 31 do 37, a na jugu čak do 41 °C.

Četvrtak, 14. august, donosi slične vremenske prilike – sunčano uz povremenu umjerenu oblačnost, a poslije podne na jugozapadu moguć je pljusak. Temperature i vjetar ostaju gotovo isti kao dan ranije, uz maksimalnih 40 °C na jugu.

U petak, 15. augusta, očekuje se nešto više oblaka, posebno u centralnim i sjevernim krajevima. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevne od 30 do 36, dok će jug mjeriti i do 38 °C.

Subota, 16. august, donosi povratak vedrine – pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature će se kretati od 30 do 36 stepeni, a na jugu do 39 °C.

Meteorolozi upozoravaju da će se visoke temperature zadržati i naredne sedmice, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju duži boravak na suncu tokom najtoplijeg dijela dana, unose dovoljno tečnosti i prate savjete stručnjaka, prenosi Klix.

Facebook komentari