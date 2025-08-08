Evropa upozorava Dodika da su izbori hitno potrebni, hoće li odustati od referenduma?

Evropska komisija pozvala je vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i institucije Republike Srpske, da poštuju pravosnažnu presudu Suda BiH i odluku Centralne izborne komisije kojom je Miloradu Dodiku ukinut mandat predsjednika RS.

– Nakon pravosnažne presude Suda BiH, Centralna izborna komisija 6. avgusta odlučila je da ukine mandat Miloradu Dodiku na funkciji predsjednika Republike Srpske. U skladu sa Izbornim zakonom BiH, potrebno je organizovati prij Evropska komisija o Dodik evremene izbore – odgovorili su u Evropskoj komisiji na pitanja N1 o odbijanju vlasti RS da prihvate odluku i najave da je neće sprovoditi.

U odgovoru se navodi da EU poziva sve relevantne institucije i političke stranke da omoguće brzo i uredno održavanje predsjedničkih izbora u RS, uz puno poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka BiH.

– Svaka radnja protivna tim principima može imati ozbiljne posljedice – rekli su u Briselu za N1.

Međutim, odbili su da komentarišu nedavnu posjetu Milorada Dodika najvišim zvaničnicima Mađarske i njihovu podršku njegovoj odluci da ne poštuje presudu.

– Ne komentarišemo – glasio je kratak odgovor.

Evropska komisija podsjetila je da još od 2011. ima uspostavljen mehanizam sankcija protiv “osoba koje ozbiljno ugrožavaju bezbjednost BiH i potkopavaju Dejtonski mirovni sporazum”. Kako navode, pomno prate situaciju u Republici Srpskoj, a budući koraci zavise od odluka zemalja članica.

– EU ohrabruje sve političke aktere u BiH da rešavaju situaciju dijalogom i da se okrenu konstruktivnoj agendi u skladu sa evropskom perspektivom zemlje – navodi se u odgovorima Evropske komisije na pitanja N1.

Podsjetimo, Sud Bosne i Hercegovine donio je pravosnažnu presudu protiv Milorada Dodika zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH, nakon čega je Centralna izborna komisija odlučila da mu oduzme mandat predsjednika Republike Srpske.

Vlasti tog entiteta odbacile su i presudu i odluku CIK-a, tvrdeći da je reč o politički motivisanom procesu i nisu pokrenule postupak za održavanje vanrednih predsjedničkih izbora, kako to nalaže Izborni zakon BiH.

Srbija je takođe odbacila odluku CIK-a, a podršku Dodiku pružila je i zvanična Budimpešta, gdje je primljen od strane najviših mađarskih zvaničnika koji su javno doveli u pitanje pravnu osnovu presude protiv njega.

