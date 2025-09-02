Najbolji mjesec u 2025.: Rujan/septembar donosi ljubav, sreću i uspjeh ovim horoskopskim znakovima

Rujan/septembar 2025. oblikuje se kao jedan od najsnažnijih mjeseci u cijeloj godini, mjesec koji u sebi nosi kulminaciju događaja, završetke važnih procesa, ali i nova otvaranja. Nakon dugog razdoblja preokreta i izazova, kozmos sada donosi priliku da se napokon osjeti olakšanje i novi val energije. Tri znaka Zodijaka posebno će osjetiti tu promjenu, kao da je upravo njima svemir rezervirao počasna mjesta na velikoj nebeskoj pozornici.

Ovaj mjesec možemo zamisliti poput završnog čina jedne duge predstave. Zvijezde su se postavile tako da stvaraju intenzivnu atmosferu – od Saturnovog povratka u Ribe i njegovog zahtjeva da zaključimo ono što je ostalo nedovršeno, preko Merkurovog ulaska u Djevicu koji donosi jasnoću i preciznost u razmišljanju i komunikaciji pa sve do Uranovog retrogradnog kretanja koje nas poziva da zastanemo i preispitamo smjer u kojem idemo.

Vrhunac stiže s pomrčinom Mjeseca u Ribama početkom mjeseca, koja razotkriva skrivene istine i donosi završetke koji su dugo čekali svoj trenutak.

U isto vrijeme Jupiter, planet sreće, blista u Raku i zrači optimizmom, kao da svojim blagotvornim utjecajem otvara vrata onima koji su spremni zakoračiti naprijed.

Sredina mjeseca donosi nova pomicanja energije, kada Merkur prelazi u Vagu, a Venera ulazi u Djevicu, naglašavajući ravnotežu između razuma i osjećaja, sklad u odnosima i praktičnost u donošenju odluka. Sam kraj mjeseca donosi pomrčinu Sunca u Djevici koja označava novi početak, dok ulazak Sunca u Vagu i Marsa u Škorpiona dodaje strast, jasnoću i odlučnost.

Sve te kretnje čine rujan/septembar dinamičnim i snažnim mjesecom koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ipak, određeni horoskopski znakovi naći će se u samom središtu zbivanja i osjetiti najveću dobrobit od ovih planetarnih utjecaja. Za Rakove, Ribe i Strijelce, rujan/septembar će se pamtiti kao mjesec uspjeha, prekretnica i otvaranja novih vrata.

Rak

Za Rakove, rujan/septembar 2025. donosi osjećaj kao da im se napokon vraća ono što su dugo čekali. Cijele godine gradili su temelje, ulagali trud i prolazili kroz uspon i pad, a sada dolazi trenutak priznanja. Jupiter, planet sreće, prvi put nakon više od deset godina boravi u njihovom znaku i ondje se osjeća posebno snažno. To znači da Rakovi zrače karizmom, privlače prilike i imaju podršku kakvu rijetko kada osjećaju.

Na poslovnom planu, mjesec je pun dinamike. Projekti koji su stajali otvaraju se, a Rakovi napokon dobivaju pohvalu i priznanje. Vrlo je moguće da će doživjeti promaknuće, ponudu za posao ili početak suradnje koja dugoročno mijenja njihov profesionalni put. Pomrčina Sunca krajem mjeseca otvara nove prilike kroz komunikaciju, ideje, ugovore i projekte. To je vrijeme kada Rakovi mogu hrabro predstaviti svoje ideje i dobiti podršku koju zaslužuju.

Ljubavni život također postaje topliji. Venera u Djevici daje sposobnost jasnog i smirenog izražavanja osjećaja, a pomrčina Mjeseca u Ribama donosi razgovore koji učvršćuju vezu i otvaraju put zajedničkoj budućnosti. Rakovi u vezama osjećat će dublju povezanost, a oni koji su sami imat će šansu upoznati osobu koja u njihov život ulazi gotovo sudbinski. Karizma i unutarnja snaga koju sada zrače magnetski privlači ljude.

U pozadini, Saturn podsjeća da se sve velike odluke trebaju donositi promišljeno i da stabilnost mora ostati prioritet. Rakovi sada imaju priliku graditi temelje koji će trajati godinama, pa je mudro da svaku novu priliku razmotre ozbiljno i s dugoročnom vizijom.

Savjet za Rakove: vjerujte svojoj intuiciji i ne podcjenjujte male pomake. Oni su uvod u velike prekretnice. Otvorite se suradnji, izađite iz svoje ljušture i prihvatite pozive – upravo tamo mogu čekati nova vrata koja vode prema uspjehu.

Strijelac

Strijelci će u rujnu/septembru 2025. osjetiti da se njihova optimistična priroda i vjera u život napokon isplaćuju. Ako je godina dosad bila poput dugog maratona, sada ulaze u završni sprint i prelaze ciljnu liniju kao pobjednici.

U središtu pozornosti nalazi se karijera. Sunce i Merkur borave u Djevici, u njihovoj desetoj kući statusa i profesije, i stavljaju ih pod reflektore. To je vrijeme kada njihov rad postaje prepoznat, a trud koji su ulagali daje rezultate. Mnogi Strijelci mogu očekivati javno priznanje, novu poziciju ili ponudu koja mijenja njihov profesionalni put.

Mars u Vagi potiče dugoročne planove i daje snagu za širenje horizonta – bilo kroz visoko obrazovanje, međunarodne projekte ili putovanja. Jupiter, njihov vladajući planet, djeluje iz Raka i donosi podršku u financijama i resursima pa Strijelci sada imaju mogućnost privući ulaganja i partnerstva koja će im olakšati ostvarivanje velikih ideja.

Ljubavni život također dobiva na značaju. Sezona Vage potiče ih da pronađu ravnotežu između karijere i privatnog života. Partneri osjećaju njihovu veću prisutnost i spremnost na zajedničke odluke, a samci imaju priliku upoznati nekoga kroz posao ili društvene krugove. Karizma kojom zrače zahvaljujući poslovnim uspjesima privlači pažnju i u privatnom životu.

Savjet za Strijelce: dok grabite prema uspjehu, ne zaboravite na ravnotežu. Energija će vas nositi prema novim visinama, ali jednako je važno njegovati odnose i emocionalnu stabilnost. U ovom mjesecu možete postići i uspjeh i unutarnji mir – ako svjesno odaberete oba.

Ribe

Za Ribe, rujan/septembar 2025. donosi osjećaj duboke transformacije. Saturnov povratak u njihov znak znači završetak dugog ciklusa u kojem su prolazile kroz iskušenja, ali i sazrijevale. Sada napokon jasno vide koliko su ojačale i kako se njihov životni pogled promijenio.

Najveći naglasak dolazi početkom mjeseca, s pomrčinom Mjeseca u Ribama. To je trenutak emocionalne katarze i oslobađanja. Ribe osjećaju da konačno mogu pustiti ono što ih je kočilo, otpustiti strahove i nesigurnosti, te zakoračiti u novi život s više hrabrosti. Kao da se magla podiže i otkriva jasan put.

Podrška dolazi i kroz Jupiterov položaj u Raku, koji donosi sreću u kreativnim pothvatima, obrazovanju i projektima koji su dosad bili u sjeni. Ribe sada imaju priliku pokazati svoju unutarnju snagu i kreativnost, a svemir ih nagrađuje zelenim svjetlom da napokon izađu u središte pozornosti.

Na području ljubavi, rujan donosi iscjeljenje i nove početke. Sunce i Merkur u Djevici stavljaju partnerstva pod povećalo. Neke veze prolaze test, dok druge dobivaju novu snagu kroz iskrene razgovore i zajedničke planove.

Pomrčina Sunca u Djevici donosi novi početak u odnosima pa Ribe mogu doživjeti produbljenje veze ili upoznati osobu koja se osjeća kao srodna duša.

Za samce Ribe, ovo je mjesec susreta koji nose energiju sudbine. Zrelost i autentičnost koju sada zrače privlače ljude koji im pristupaju iskreno i bez maski. Nakon godina emotivnih tereta, Ribe se otvaraju i pokazuju spremnost za novu ljubav.

Savjet za Ribe: budite hrabri i vjerujte procesu. Sada ste u fazi kada je svako otpuštanje zapravo dar koji oslobađa prostor za novo. Ako se pojavi prilika za novi projekt ili novu ljubav, prihvatite je bez straha – to je dio vašeg puta iscjeljenja, piše atma.

Facebook komentari