Tranzitni Saturn u Ribama: Najbolje što možeš si ti (1.9.2025.-13.2.2026.)

Saturn se vraća u Ribe po posljednji put. Da ispita granice snova. Tvoj idealizam i pogled na svijet. Da ti razbije iluzije i spakira kofere i da te odvuče od onih od kojih ti se ne odlazi. I preispituje ti stavove. Vjeru. Ljude oko tebe. Raskrinkava laži. Matrix. Svijet tehnologije i iluzije. I ubire posljednji tračak nade da možemo napraviti bolje mjesto za življenje.

Ponekad dođu trenutci kad poželiš odgrist svoju samoću neodvojivu od tijela kada preplavi sve što može.

Ugasiti čikove nesigurnosti bilo gdje drugdje nego na sebi.

U požarištu tijela ponekad sklopit primirje sa samim sobom.

Predahnuti, a da uzdah ne bude teži od disanja i da ne lomi svaku žilu koja se bori da opstane.

U noćima poput ove.

Poželiš da te drže snovi. Da te uhvate zubima i ne puštaju kad te sve drugo pustilo.

Da se održiš barem u nečemu kad nisi u sebi.

Rastežeš kožu mišlju da nisi dovoljan, a zapravo sve sto želiš je sklupčati ju. Zatvoriti.

Zasiti svaku sekvencu sumnje da nisi sve sto si trebao da budeš.

Kad se ne osjećaš lijepo.

U negledljivim pogledima razbijaš svoje oči.

Ne voliš trzaj svog tijela.

Buđenja. Počinke u kojima te nema.

Počinješ gasiti svoja disanja. Svoje tijelo.

Svoj odraz.

Ne voliš ono sto si do jučer možda volio.

Svoju kosu. Osmijeh. Glas. Kretnje. Svoju ekstazu. Način na koji ti sijaju oči. Želju s kojom si dočekivao jutra.

Vise ne znaš dočekati ni sebe.

Na stratištima. U koracima. U nadanjima.

Rasplićeš se u snovima. I više ne spavaš ni na jednoj strani kreveta jer nijedna nije tvoja.

Rastvaraš se u disanjima. Ispuštaš iz sebe sve sto jesi. Gasiš vatru koja je nekad bila autentičan dio tebe. I grebeš sebe da bi postao kao netko bolji. Ljepši. Vrjedniji.

Netko dovoljan svega.

Dok pucaju šavovi tijela. I dok se praviš kao jak. Sve ono nejako u tebi drhti. I postaješ neslomljiv u mjestima koja su slomljena.

Upijaš se u tišinu. Neizgovoreno. I nije da se ne osjećaš dobro. Vise se ne osjećaj. Znam da znaš. Taj osjećaj.

I zato hrabro. Pripremi sebe za sve što dolazi. Jer najbolje što možeš si – TI!

Sanja Paraminski

