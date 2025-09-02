”Putin me je razočarao!” Trump spreman da preduzme nove mjere!

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u utorak da je “veoma razočaran” ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i dodao, bez detaljnog objašnjenja, da njegova administracija planira da preduzme određene mjere kako bi smanjila broj žrtava u ratu Rusije u Ukrajini, prenosi Reuters.

Republikanski lider je takođe rekao da ga ne zabrinjavaju topli odnosi između Rusije i Kine.

Tramp je sredinom avgusta održao samit sa Putinom na Aljasci, a potom se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ključnim liderima iz Evrope i NATO saveza u Bijeloj kući.

Nakon tih sastanaka, Tramp je izjavio da očekuje bilateralni susret između Zelenskog i Putina prije trilateralnog sastanka na kojem bi učestvovao i on. Zelenski je rekao da Rusija čini sve da spriječi sastanak sa Putinom, dok Rusija tvrdi da agenda za takav sastanak još nije spremna.

“Veoma sam razočaran predsjednikom Putinom, to mogu da kažem, i preduzećemo nešto da pomognemo ljudima da žive”, rekao je Tramp u intervjuu za The Scott Jennings Radio Show.

Tramp je Zelenskom rekao da će Vašington pomoći u garantovanju bezbednosti Ukrajine u bilo kojem dogovoru. On je takođe obnovio prijetnju da će uvesti dodatne sankcije Rusiji ako ne bude napretka ka mirnom rješenju u Ukrajini.

Rusija trenutno kontroliše oko petinu Ukrajine, a Tramp je rekao da će “zamjene teritorija” i promjene granica biti ključni za svaki sporazum.

Ukrajina se protivi ideji da se bilo koja njena teritorija pravno prizna kao ruska, ali je neformalno priznala da će gotovo sigurno morati da prihvati neke de facto teritorijalne gubitke.

Na pitanje u intervjuu da li ga zabrinjava “formiranje ose protiv SAD sa Kinom i Rusijom”, Tramp je rekao: “Uopšte me ne brine.” Dodao je: “Imamo najjaču vojsku na svijetu, i to daleko. Oni nikada ne bi upotrebili svoju vojsku protiv nas. Vjerujte mi.”

Kineski predsjednikSi Đinping je ugostio Putina u Kini, nazivajući ga “starim prijateljem”. Si je takođe u ponedjeljak razgovarao sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, čija zemlja je bila meta Trampove kritike zbog kupovine ruske nafte, piše espreso.

(24sata.info)

