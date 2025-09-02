Džanan Musa kupuje zemljište za porodicu stradalog Mehmeda

Mladić je nastradao kada je stao na minu u naselju Hodžići kod Doboja, gotovo ispred kućnog praga – na istoj onoj miniranoj površini zbog koje je ranije stradao i njegov otac.
U trenucima velike tuge i boli, brojni građani, ali i javne ličnosti, uključili su se u humanitarnu akciju koju je pokrenuo influenser Mirza Mustafagić.
Među prvima koji su odlučili pomoći bio je bh. košarkaški reprezentativac Džanan Musa.
Prema riječima Mustafagića, Musa mu se javio s jednostavnim, ali snažnim pitanjem: „Šta treba?“
Odgovor je bio jasan – potrebno je zemljište za izgradnju nove kuće.
U saradnji s učiteljicom Mehmeda Hasanamidžića, pronađen je plac u Doboj Istoku, vrijedan 5.000 eura.
Bez oklijevanja, Džanan i njegova supruga Amina odlučili su kupiti zemljište i donirati ga Mehmedovoj porodici,pišu Vijesti
“Naježio sam se”, napisao je Mirza.
Podsjetimo, profesorica iz srednje škole Senada Džanić ranije je objavila emotivni oproštaj od Mehmeda, ističući da je odrastao u veoma teškim uslovima.
Nakon njegove smrti, porodica – majka Ferida i brat – ostali su da se sami suočavaju s bolom i siromaštvom.
Mustafagić je pozvao sve ljude dobre volje da se pridruže akciji i pomognu onoliko koliko mogu.