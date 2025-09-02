Ova tri znaka u svemu vide priliku, čak i kada drugi odustanu

Život je pun prepreka, no postoje ljudi koji u svemu pronađu razlog za novi pokušaj. Njihova sposobnost da i u problemima vide priliku razlikuje ih od drugih i vodi prema uspjehu.

Jarac

Jarčevi prepreke vide kao test karaktera. Njihova upornost i discipliniranost čine da iz svake poteškoće izvuku novu lekciju.

Strijelac

Strijelci u svemu traže avanturu. Kada naiđu na problem, ne gube volju – vide ga kao priliku da istraže novi put i pronađu bolje rješenje.

Škorpion

Škorpioni iz svake krize izlaze jači. Njihova unutarnja snaga i sposobnost transformacije čine da i iz najtežih situacija izvuku priliku za novi početak, piše index.

