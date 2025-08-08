Oglasio se BH Meteo: Najžešće vrućine su tek pred nama, svakim danom će biti sve toplije

Kako navode, sunčano vrijeme i svakim danom sve toplije temperature nastavit će dominirati, a pred nama je dug period veoma visokih temperatura uz dominantno sunčano i sušno vrijeme.

Iako su dani počeli skraćivati, BH Meteo upozorava da to ove godine neće biti dovoljno da bi vrućine popustile. Naprotiv, naglašavaju kako su najžešće vrućine tek pred nama i kako će one nastaviti utjecati na vremenske prilike u narednim danima.

Za sve koji su planirali godišnje odmore, ovaj period vrućina sigurno neće biti prepreka, jer će sunčani dani nastaviti biti savršeni za uživanje na otvorenom.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperature zraka od 27 do 33, na jugu do 36 °C. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperature zraka oko 31 °C. prenosi Radiosarajevo.

