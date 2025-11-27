Prizori strave i užasa: Devet osoba poginulo u požaru u Tuzli, ekipe Hitne pomoći neprestano izvlače povrijeđene

potvrđeno je za portal Avaza. Također, posljednje informacije govore da je pet osoba primljeno u UKC Tuzla, a broj raste iz minute u minutu.
Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP-a TK se nalazi na licu mjesta.
Prema posljednjim informacijama najmanje devet osoba je preminulo u požaru koji je večeras izbio u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal “Avaza”.
