Putin potpisao: Sve se mijenja

Prema važećem zakonu, građani se regrutiraju dva puta godišnje, od 1. travnja do 15. srpnja i od 1. listopada do 31. prosinca, javlja agencija Interfax .

Regrutacija uključuje liječnički pregled, stručnu psihološku procjenu i sastanak s komisijom, što će se također provoditi tijekom cijele godine.

Prema novom zakonu, pozivi za novačenje bit će poslani tijekom cijele godine , rekao je predsjednik Odbora za obranu Državne dume Andrej Kartapolov.

Prema njegovim riječima, cilj promjene je smanjenje opterećenja vojnih upisnih i registracijskih ureda, koji će sada moći normalno raditi tijekom cijele godine, umjesto tri mjeseca kada rade pod pritiskom.

Istovremeno, Putin je potpisao zakon kojim se mobiliziraju građani koji se dobrovoljno prijavljuju u rezervni sastav vojske kako bi zaštitili vitalne objekte i infrastrukturu u zemlji.

Trenutno se angažiranje jedinica sastavljenih od pričuvnika vrši samo tijekom razdoblja mobilizacije ili u ratno vrijeme.

Ovaj zakon omogućuje slanje pričuvnika na posebnu obuku za zaštitu vitalnih objekata i infrastrukture.

