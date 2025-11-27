Pad poznate valute na najnižu razinu u poslednjih šest mjeseci

Funta je danas oslabila za više od 0,5 posto (oko tri četvrtine centa), a analitičari to povezuju s izjavom ministrice financija Rachel Reeves, koja je ponovila svoju “čvrstu” predanost fiskalnim pravilima, ali nije isključila mogućnost povećanja poreza, javlja Guardian.

U rijetkom govoru prije donošenja proračuna, Reeves je ponovila svoju predanost proračunskim ciljevima, koje mnogi tumače kao postavljanje temelja za nove poreze i teške proračunske odluke koje bi mogle gotovo prekršiti stranačka predizborna obećanja, kažu britanski analitičari.

Reeves će povećati porez na dohodak za dva penija, usred rastućih očekivanja, a istovremeno će smanjiti doprinose za nacionalno osiguranje za dva penija, što znači da radno sposobni ljudi neće biti pogođeni, ali umirovljenici hoće.

Visoka državna potrošnja, slab gospodarski rast i pad produktivnosti ostavili su Reevesu malo izbora nego povećati poreze. Stroža fiskalna politika (poput viših poreza) obično dovodi do labavije monetarne politike (nižih kamatnih stopa), što zauzvrat slabi valutu.

