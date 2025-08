Poslijepodne ponegdje u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,piše Vijesti

