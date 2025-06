Predstavnici OK BiH imenovani u ključne komisije Evropskih olimpijskih komiteta

Generalni sekretar Olimpijskog komiteta BiH Said Fazlagić je reizabrani član EOK-ove Komisije za marketing, što potvrđuje njegovu ekspertizu i doprinos u oblastima promocije i razvoja sporta, dok je potpredsjednik Komisije za projekte OK BiH Almir Badnjević izabran za člana Komisije za digitalnu tehnologiju i vještačku inteligenciju, te će na ovaj način zastupati interese OK BiH u savremenim tehnologijama koje oblikuju budućnost sporta i olimpizma.

Oni će sa entuzijazmom i posvećenošću doprinositi inovacijama i napretku u oblastima sportskih marketinga, digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, donoseći nove ideje i rješenja koja će unaprijediti sportsku zajednicu u cijelom regionu,pišu Vijesti

Ovaj izuzetan uspjeh predstavlja ne samo priznanje njihovom izvanrednom radu i stručnosti, već i veliko priznanje za rad Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Ovo je podstrek svim sportskim entuzijastima da i dalje težimo ka vrhu, uz uvjerenje da je budućnost olimpizma u našim rukama, saopćili su iz Olimpijskog komiteta BiH.

