Objavljen dokument: Pet scenarija nakon 12. juna

Danas je u Srebrenici Forum za saradnju i istraživanja predstavio izvještaj pod nazivom „Od riječi do djela: Hronologija pokušaja podrivanja ustavne cjelovitosti Bosne i Hercegovine“. Ovaj dokument donosi sveobuhvatnu i detaljnu analizu retoričkih, zakonodavnih, političkih i institucionalnih poteza rukovodstva entiteta Republika Srpska od sredine 2023. do sredine 2025. godine, usmjerenih ka ograničavanju nadležnosti državnih institucija i dovođenju u pitanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Analiza prikazuje sve korake koji su doveli do trenutnog političko-pravnog vakuuma, s ciljem objektivnog prikaza činjenica i informacija kako bi međunarodna zajednica bolje razumjela razmjere krize.

„Iako je u Bosni i Hercegovini teško razdvojiti jednu političku krizu od druge, analiza pokazuje da je ova trenutna kriza povezana s usvajanjem Zakona o upravljanju nepokretnom imovinom na entitetskom nivou, čija je suspenzija rezultirala donošenjem zakona o neprimjeni odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske. Naš cilj bio je objasniti hronologiju uzroka i posljedica, strogo se držeći činjenica, kako bi vanjski akteri bolje razumjeli šta se dešava u Bosni i Hercegovini. Došlo je vrijeme da se istraže mogući načini izlaska iz krize, u interesu građana BiH i principa vladavine prava“, navode iz Foruma za saradnju i istraživanja.

Istraživački tim FSI-a analizirao je pravne i političke implikacije mjera koje su donijele vlasti u Banjaluci. Studija otkriva kako je paralelna pravna i institucionalna logika Republike Srpske dovela do sistemskog sloma međuinstitucionalne saradnje, narušavajući koheziju države i povjerenje građana u vladavinu prava. Posebna pažnja posvećena je govoru mržnje i islamofobiji, koji su bili sastavni dio retorike koja je pratila političke i institucionalne poteze donosilaca odluka.

“Publikacija upozorava na moguće scenarije razvoja krize – od prisilne reintegracije uz međunarodnu podršku, preko trajne paralize državnih institucija, pa do formalne disolucije. Prvi scenarij predviđa institucionalnu reintegraciju putem primjene zakona: država sprovodi odluke Suda BiH i hapsi odgovorne, uz sankcije i uslovljavanje sredstava, što bi prisililo RS da povuče neustavne zakone i nastavi saradnju sa državnim institucijama. S obzirom na postojeće vertikalne strukture kontrole javnih finansija, analiza upozorava da bi deeskalacija zahtijevala angažman određenih nosilaca funkcija u SNSD-u koji nisu dio krize, poput članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Bez toga, teško je zamisliti stvaranje političke snage potrebne za deblokadu institucija BiH u trenutnim okolnostima”, navodi Forum.

Drugi scenarij uključuje uspostavu paralelnog pravnog poretka. RS bi formalno kreirala sistem koji odbija primjenu odluka na državnom nivou, čime bi se stvorila dva međusobno isključiva sistema vlasti i efektivno onemogućila jedinstvena vladavina prava u BiH. Dugoročno, ovakvo stanje bi potpuno ugrozilo evropski put BiH i postavilo presedan za daljnju dezintegraciju države. Međutim, sporost i postepenost ovih mjera mogli bi izazvati efekat „prilagođavanja“ javnosti novoj stvarnosti, bez očekivanog alarma.

Treći scenarij jeste kontrolisano održavanje krize putem političkih pregovora. U ovom slučaju, međunarodni akteri i umjerene snage iz RS-a dogovaraju privremeni moratorij na sporne zakone, uz političke kompromise i finansijske pakete, stvarajući privid funkcionalnosti državnih organa bez trajnog rješenja ustavnog spora. No to bi podrazumijevalo niz kompromisa koje pregovaračke strane ne mogu isporučiti – posebno politički akteri iz Sarajeva, koji moraju očuvati povjerenje biračkog tijela,piše N1

Četvrti scenarij podrazumijeva eskalaciju u međunarodnu krizu i vanjsku intervenciju. Daljnja militarizacija policije RS-a i otvorena opstrukcija rada SIPA-e mogli bi dovesti do aktivnog angažmana OHR-a i EUFOR-a u izvršavanju hapšenja, pa čak i „prisilnih“ mjera radi obnove dejtonskog okvira. U slučaju da takav odgovor izostane, a da rješenja ne proizađu iz prethodno navedenih scenarija, mogla bi nastupiti formalna ustavna disolucija. Time bi se aktivirao peti scenarij, prema kojem RS otvoreno usvaja suverenistički „ustav“, prestaje da primjenjuje državne zakone, osniva vlastite oružane i carinske strukture i organizuje referendum o nezavisnosti – što bi kulminiralo konačnim raskidom dejtonskog poretka i trajnom destabilizacijom.

Forum za saradnju i istraživanja okuplja vodeće stručnjake iz oblasti prava i politike, s fokusom na zaštitu ljudskih prava povratničke zajednice u Republici Srpskoj. U proteklih pet godina objavio je brojne analize o zaštiti prava povratnika, zločinima iz mržnje na osnovu etničke ili vjerske netrpeljivosti, zalagao se za nova programska rješenja podrške povratku, te radio na pitanjima diskriminacije u pristupu obrazovanju, javnim uslugama i političkom učešću povratničkih zajednica u BiH. Predstavljena analiza prevedena je na engleski jezik i distribuirana svim međunarodnim i domaćim akterima u Bosni i Hercegovini.

