Evo koliko košta ljetovanje 7 dana u Neumu

Neum, jedini bh. grad na Jadranskom moru, i ove godine ostaje jedno od najtraženijih odredišta. Nudi raznovrstan smještaj – od luksuznih hotela s pogledom na more, do pristupačnih privatnih apartmana, prilagođenih različitim budžetima i potrebama.

Cijene za ljeto 2025: Koliko košta sedam noćenja u Neumu?

Istražili smo aktuelnu ponudu i otkrili koliko bi građane koštao boravak u ovom jadranskom biseru tokom glavne sezone.

Privatni apartmani

Za one s nešto skromnijim budžetom ili koji žele više privatnosti, privatni apartmani u Neumu su sve popularniji izbor. Prema aktuelnim ponudama, sedam noćenja u apartmanima preko agencija kreće se od 630 do 770 KM za cijeli apartman u vansezoni, dok u sezoni cijene dostižu do 110 KM po noćenju, što je ukupno 770 KM za sedmicu.

Pojedine agencije u cijenu uključuju i prijevoz, što dodatno olakšava organizaciju putovanja, posebno za porodice s djecom.

Koliko zaista treba izdvojiti?

Luksuzno ljetovanje u hotelu s punim komforom košta od 861 KM do preko 2.600 KM po osobi, zavisno od termina. Budžetska varijanta u privatnom apartmanu može se organizirati za oko 300–400 KM po osobi, ako se dijeli smještaj s više osoba.

Neum i dalje ostaje najpristupačnija morska destinacija za bh. građane. Iako cijene variraju ovisno o terminu i vrsti smještaja, uz malo planiranja moguće je pronaći opciju koja odgovara svakom džepu.

Bez obzira na to tražite li luksuz ili jednostavan odmor uz more, Neum u 2025. godini nudi ponešto za svakoga, a ljepota Jadrana i gostoprimstvo domaćina ostaju besplatni.

