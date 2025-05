BiH bez novog popisa: Broj stanovnika rapidno opada

Bosna i Hercegovina kasni s mnogo čime, pa tako i sa popisom stanovništva. On je prema planu trebao biti proveden još prije dvije godine, ali to očigledno nije prioritet domaćim vlastima. To i ne čudi, jer bi rezultati vjerovatno jasno oslikali efekte njihovih politika – građani odlaze, a demografska slika je iz godine u godinu sve lošija. Procjene govore da bi do 2050. u zemlji moglo ostati svega dva i po miliona ljudi.

Popisi stanovništva u većini zemalja provode se svakih deset godina. BiH je prvi popis nakon rata provela 2013. godine, no ni ti rezultati nisu priznati u svim dijelovima zemlje. Iz Agencije za statistiku BiH navode da inicijative za novi popis postoje, ali bez političke volje on neće biti realizovan.

“U skladu sa zaključkom Savjeta ministara preduzeli smo tehničke korake i formirali Radnu grupu, pripremili Nacrt zakona, ali ključni elementi poput budžeta, datuma početka, kao i metodološki i organizacijski okviri još nisu definisani, zbog čega proces nije finalizovan”, izjavila je Lejla Aganović iz Agencije za statistiku BiH.

Ukoliko se popis uskoro i provede, rezultati bi mogli biti poražavajući. Procjene Agencije pokazuju da je broj rođenih u 2024. godini manji za 1,36% u odnosu na godinu ranije, dok je broj umrlih porastao za 3,37%. Da Bosnu i Hercegovinu karakteriše loša populaciona dinamika, potvrđuje i struka.

“Ono što svakako možemo reći je da se BiH u svom demografskom razvoju vratila na 60-te godine prošlog vijeka. Tada smo imali veoma mlado stanovništvo, a danas, nažalost, imamo dosta više starih. Sve se to temelji na problemima iz prošlosti – pustošenje sela, emigracija iz ruralnih sredina u gradove, a potom iz gradova, zbog ekonomskih i socijalnih problema te posljedica rata – u inostranstvo”, rekao je Draško Marinković, profesor na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Na sve intenzivniji odlazak stanovništva, posebno iz istočne i zapadne Hercegovine, više od deceniju upozoravaju i iz Unije za održivi povratak i integracije BiH. Državne institucije, ipak, još uvijek nemaju konkretan odgovor.

“Znamo sigurno da je u ovom momentu više od 600.000 građana napustilo BiH. Jedan od problema je što ti ljudi ne moraju da se odjave u svojim lokalnim sredinama – na to stalno upozoravamo. Međutim, zemlje u koje odlaze su uređene i svaka njihova prijava im omogućava da ostvare svoja prava – bilo da je riječ o radu, obrazovanju ili zapošljavanju”, izjavila je Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak i integracije BiH.

Na zabrinjavajuće brojke upozoreno je i tokom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanica PDP-a, Tanja Vukomanović, iznijela je konkretne podatke o lošoj demografskoj slici, ali odgovor premijera RS izazvao je dodatno negodovanje.

“Žao mi je što je ispalo da sam ja tu žrtva, ali puno gore je poruka da prvi čovjek Vlade RS za katastrofalnu demografsku sliku ima odgovor: ‘Rađajte djecu’. To je pogrešno iz mnogo uglova. Imate parove koji ne mogu imati djecu, imate ljude koji nemaju uslove, i imate one koji jednostavno ne žele”, rekla je Vukomanović,piše N1

Pored nedostatka političke volje, zabrinjava i izostanak političkog znanja. Bez demografskog oporavka, ugroženi su penzioni, zdravstveni, pa i fiskalni sistemi BiH.

