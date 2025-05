Od ovog datuma TOPLIJE I SUNČANIJE, evo za koliko će SKOČITI TEMPERATURA

Jutarnje temperature išle su i u minus, a snijega je bilo na planinama.

Pojednine dijelove Srpske i BiH u nekoliko navrata pogađao je i grad, koji je pravio prave nanose u dvorištima i na putevima.

Kad je riječ o temperaturama, na Sokocu je juče zabilježeno čak -3,7 stepeni što je, kako su potvrdili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i najkasniji datum u maju sa pojavom ovako niske temperature.

– Minimalna temperatura od -3,7 stepeni nije bila česta pojava. U periodu od 65 godina, samo je 4 puta bilo hladnije nego 18. maja ove godine: 2011, 2019. i 1978. i 1962. godine – poručuju iz RHMZ.

Dugoročna prognoza pokazuje da bi hladno vrijeme za ovo doba godine trebalo da ostane iza nas 26. maja.

Meteorolog Nebojša Kuštrinović podsjeća da smo prije promjene vremena u maju, imali pravu ljetnu uvertiru, sa temperaturom do 30 stepeni, koja je pala za 10 i više stepeni.

– Naravno, dugoročne prognoze su orijentacione, odnosno, nisu precizne kao one kratkoročnije. Međutim, po tim prognozama, nestabilno i promjenjivo vrijeme praćeno kišom biće sve do 26. maja. Onda će temperatura polako krenuti da raste, a ona maksimalna biće i do 30 stepeni – kaže za Srpskainfo Kuštrinović.

U ovoj sedmici, jutarnje temperature će biti od 7 do 13 stepeni, a maksimalna u većini krajeva između 16. i 22 stepena, prenosi Novi.

