Schmidt za HTV: BiH ima šansu ako se formira nova koalicija

Na kongresu Evropske pučke stranke bio je i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt.

Evo što je za HTV rekao o trenutačnom stanju u BiH.

– Ne treba se obazirati na ničije prijetnje, nego okrenuti se budućnosti. BiH se pružila dobra prilika. Uspije li se oformiti nova koalicija s ciljem približavanja Evropi, mogu početi pregovori o ulasku BiH u EU“, rekao je Schmdit.

Smatra kako će to bit dugotrajan proces, no treba građanima BiH dati do znanja da su oni dio Evrope i da ih ondje čeka budućnost.

– Zahvalni smo predsjedavajućoj Vijeća ministara Borjani Krišto na njezinu radu i nadamo se da će predstavnici svih triju naroda, Srba, Bošnjaka i Hrvata ostati ujedinjeni. Čeka nas još puno posla jer je tokom sastanka s čelnicima država članica EU-a postalo jasno da su odlučni pružiti podršku, u većoj ili manjoj mjeri, ali i pokazati gdje su granice. Postupci nekih iz Banja Luke apsolutno su neprihvatljivi“, rekao je, prenose Vijesti.

