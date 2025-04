Forto: Nemar i bahatost Vlade RS nas je dovela do ovog, moramo se pobrinuti da oni to isplate kada se izvrši presuda

Ministar prometa i komunikacija Edin Forto nakon sjednice Vijeća ministara BiH je kazao da je zadužen ministar finansija Srđan Amidžić (SNSD) da predloži rješenje vezano za plaćanje duga “Viaductu”.

– Drugi zaključak je bilo da Ministarstvo komunikacija i prometa predloži Vijeću ministara BiH finansiranje, posudbu za BHANSA-u na privremenoj osnovi kada im je blokiran račun. Podsjećam na blokade ove agencije u smislu da oni prestanu sa radom znači gubitak kontrole na bh. nebom i nevjerovatno narušavanje ugleda BiH. To znači i zaustavljanje rada svih aerodroma u BiH – kazao je Forto.

Dva problema

Naveo je da postoje dva problema, a jedan je kako uspostaviti presedan i plaćanja međunarodnih obaveza BiH po izvršnim presudama protiv BiH na međunarodnim arbitražama.

– Danas je to “Viaduct” i taj spor je suštinski izgubila RS, ali sutra to može biti neki drugi nivo vlasti. Moramo uspostaviti efikasan način da onaj ko je izgubio novac na međunarodnom planu, mora ga vratiti u budžet BiH, koja je izvršenik u međunarodnim sporovima. Moj prioritet je da to ne bude na štetu BiH, jer to nije proizvela BiH, a BHANSA treba biti u režimu rada da nikada ne bude ugrožena kontrola neba i svih aerodroma, to bila katastrofa za BiH – naveo je Forto.

Istakao je da nisu prejudicirali iz kojih sredstava će biti prijedlog.

– Ministar finansija ima obavezu da predloži, a Predsjedništvo i Parlament mogu u to intervenirati. U međuvremenu trebamo vidjeti s kojih izvora ćemo raditi finansiranje BHANSA-e dok su blokirani računi. Do utorka trebamo imati oba rješenja po zaduženju Vijeća ministara – naveo je Forto.

Ovo je presudan

Naveo da nešto što je koštalo milion maraka, sada košta 110 miliona KM.

– Ovo je nemar i bahatost Vlade RS nas je dovela do ovog. Moramo se pobrinuti da oni plate kada se izvrši ova presuda. Ovo je slučaj je presudan, postoje još neki slučajevi koji se broje stotinama miliona KM, koji prijeti budžetu BiH u narednim godinama – zaključio je Forto.

