Počeo Prvomajski skup podrške radnicima Nove Željezare u Zenici…

Uz zvuke pištaljki i sirena za uzbunu, u organizaciji Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, pod motom “140 godina borbe za radnička prava – spasimo Željezaru Zenica” te povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, u tom je gradu počeo skup podrške radnicima Nove Željezare Zenica.

Okupljanje učesnika skupa, kojeg podržava svih 37 podružnica ovog, ali i sindikati drugih grana, počelo je u devet sati, na lokalitetu Kamberovića polja , gdje se okupilo više od 1.500 ljudi.

Sindikat je u svom pozivu, učesnike pozvao da pokažu jedinstvo i solidarnost sa radnicima i sindikatom zeničke Željezare, ali bez političkih konotacija i bilo kakvih incidenata.

“Mi smo zadnji sastanak s Upravom imali 21. aprila, kada su kazali da je gašenje integralne proizvodnje jedina opcija. Gašenje proizvodnje i stečaj za nas nije opcija”, kazao je predsjednik Sindikata NŽZ Rašid Fetić.

Nova Željezara Zenica prošle je sedmice ugasila integralnu proizvodnju, ali svi se, ipak, nadaju samo privremeno, jer je namjera da, preko Energoinvesta Sarajevo, ovu kompaniju preuzme iskazala Vlada FBiH.

Vlada FBiH, trenutno, ima nešto manje od 8 posto udjela u vlasništvu, ali je resorni ministar energije, industrije i rudarstva FBiH Vedran Lakić, koji je jučer boravio u Zenici i sastao se s menadžmentom ove kompanije, jasno istakao kako Vlada FBiH ima namjeru obešetiti vlasnike iz grupacije Pavgord te preuzeti vlasništvo i brigu o kompaniji, koja je kičma industrije cijele države.

“Vlada FBiH je podrška Energoinvestu, a Razvojna banka FBiH je vjetar u leđa Energoinvestu i to je za nas svijetlo na kraju tunela”, kazao je Fetić.

Plan je da se, nakon okupljanja na Kamberovića polju, u koloni zapute Obalnim bulevarom te Bulevarom kralja Tvrtka, na plato ispred upravne zgrade i sjedišta Sindikata NŽZ, gdje će se obraćati sindikalni čelnici i radnici.

Plan je i da današnji skup u Zenici traje ukupno oko dva sata, nakon čega će se učesnici mirno razići te otići svojim kućama, piše Fena.

