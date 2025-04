Nikšić: Jedan dan secesija, drugi dan vladavina prava, neka Vlada RS sama plati svoj dug

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić vjeruje da nikome u Bosni i Hercegovini ne može biti svejedno hoće li BHANSA nastaviti vršiti kontrolu nad nebom iznad naše zemlje.

– To je jedan od dokaza državnog suvereniteta i ponosan sam da je to tekovina Vijeća ministara u kojem je također učestvovao SDP BiH u mandatu 2010.-2014., Siguran sam da su na tu kartu zaigrali iz Republike Srpske. Sada je odjednom važno poštovati Zakon i Ustav jer je eto presuda protiv Bosne i Hercegovine pa je tobože treba ona i platiti, a onda kao neka BiH tuži RS regresnom tužbom. Da budem jasan, Vijeće ministara može to realizirati ukoliko Predsjedništvo BiH prihvati i Parlament BiH podrži budžet u kome će to biti predviđeno, poručuje Nikšić.

Dodaje kako iskreno misli da to nije realna opcija, kao što nije realno ni da očekuju da zbog navodnog interesa države Federacija pristane otplaćivati dug Republike Srpske.

– Jedan dan zagovornici secesije, drugi dan pobornici vladavine prava svjesno prešućuju jednu malu činjenicu prema kojoj je Vlada RS dala garancije za otplatu duga. Rješenje problema je vrlo jednostavno i prilikom glasanja protiv prijedloga da drugi plate njihov dug ponudili smo ga na sjednici Fiskalnog vijeća. Niko ne osporava da RS dug otplati svojim sredstvima kao jedan od akcionara Centralne banke BiH uz izdvajanje dodatnih sredstava iz budžeta Republike Srpske, kaže Nikšić.

Istina je, dodaje, da može i Vijeće ministara izdvojiti nedostajući dio pa onda ustati regresnom tužbom.

– Vlada Federacije ima negativno iskustvo jer ne možemo mjesecima na UO Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojiti koeficijente za privremeno poravnanje, tako da se ne možemo pouzdati u bilo kakvu regresnu tužbu i opet mjesecima čekati da nam neko vrati dug koji smo umjesto njih platili, ističe premijer Nermin Nikšić, piše press.

