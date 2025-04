Stevandić očajnički traži pažnju Trumpa: Tagovao ga na X-u s porukom “podržao sam te još 2024.”

Na X-u je objavio podsjetnik da je “neko od nas”, misleći na sebe, podržao Trumpa još 1. novembra 2024. godine, neposredno prije američkih izbora, te se pritom požalio kako su ga mediji odmah “na nišan” stavili.

Stevandić je objavio fotografiju na kojoj pozira s tri prsta u majici s likom Trumpa i s natpisom “fight (borba op. a.)”. U njegovoj pozadini nalazi se grb Srbije.

Uz standardne narative o borbi i historijskim izborima srpskog naroda, pokušao je još jednom da se prikaže kao “veliki strateg i vizionar” – sada na međunarodnoj sceni.

Ipak, čini se da Stevandićevo prozivanje Trumpa nije izazvalo nikakav odgovor s druge strane Atlantika. Američki predsjednik, poznat po tome što ne propušta priliku da odgovori kada ga nešto zaista zanima, nije našao za shodno da uopće primijeti ovaj pokušaj pridobijanja pažnje.

Dok se Stevandić nada da će mu Trump možda nekad uzvratiti retvitom ili bar lajkom, ostaje nejasno da li je ovo Stevandićev očajnički pokušaj da bude primijećen ili samo još jedan pokušaj da domaćoj publici dokaže koliko je važan na svjetskoj sceni – bar u svom “X balonu”, piše Klix.

Just a reminder that some of us publicly supported Trump as early as November 1, 2024, right before the vote in the U.S. and we were immediately targeted by the media.

The Republic of Srpska, like Serbia and the Serbian people as a whole have always known which side to choose,… pic.twitter.com/BWCjurEY9R

— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) April 2, 2025