Evo kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

Prije podne povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatura zraka od 13 do 19, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 23 °C.

U nedjelju 16.03.2025., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje južni i jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, u Hercegovini i na istoku Bosne 18 °C.

U ponedjeljak 17.03.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 °C.

U utorak 18.03.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -1, na jugu do a dnevna od -2 do 4, na jugu do 8 °C

U srijedu 19.03.2025., sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 2, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

