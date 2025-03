Der Standard: EUFOR spreman pomoći SIPA-i u slučaju hapšenja Dodika

Naime, Standard je analizirao stanje u region kroz tekst o Srbiji – “Strah od nasilja tokom protesta protiv Vučićeve vlade u Beogradu u subotu”.

U tekstu se navodi da se mladi bore da institucije ponovo počnu da funkcionišu, a ne da, kao sada, grupa ljudi oko Vučića vlada bez ikakve kontrole.

Protesti u subotu u Beogradu mogli bi imati direktne posljedice po situaciju u susjednoj Bosni i Hercegovini, piše Standard te dodaje da je protiv separatiste i saveznika režima u Srbiji, Milorada Dodika, koji obnaša funkciju predsjednika entiteta Republike Srpske, izdat nalog za hapšenje jer se nije pojavio pred tužilaštvom.

“Sudska policija je zatražila pomoć od SIPA-a u hapšenju Dodika. SIPA će to učiniti samo ako je budu pratili vojnici EU misije Eufor. Eufor je, kako je STANDARD saznao iz diplomatskih izvora, spreman da pomogne SIPA-i u slučaju hapšenja Dodika, ukoliko to budu zatraženi. Odluka može biti donijeta direktno od strane rumunskog generala Eufora, Florina-Marian Barbua. U najgorem slučaju, moglo bi doći do intervencije NATO štaba u Sarajevu. Dodik bi mogao potražiti i neko drugo “rešenje” i pobjeći u inostranstvo. Prema lokalnim medijima, planira da 19. marta odleti u Moskvu. Njegovi pozivi da Srbi u državnim policijskim organima pređu u policiju Republike Srpske do sada nisu dali rezultate”, piše Standard.

Facebook komentari