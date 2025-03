Stiže nam proljeće: Bit će i do 22 °C, evo što nas čeka do subote

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -6; Drvar -5; Bjelašnica i Bugojno -4; Ivan Sedlo, Livno i Sanski Most -3; Banja Luka, Bihać, Jajce, Prijedor i Zenica -2; Široki Brijeg, Srebrenica i Tuzla -1; Bijeljina i Sarajevo 0; Doboj 1; Gradačac i Trebinje 5, Mostar 8; Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 953 milibara, za 10 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Uz povoljne biometeorološke prilike, duže sunčane intervale i porast temperatura, većina populacije biće boljeg raspoloženja i radno motivirana, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti. Nakon vedrije noći, jutro će biti prohladno, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga je poželjno biti oprezniji i posvetiti više pažnje odijevanju u ovom periodu. Preporučljivo je, po mogućnosti, topliji dio dana provesti na otvorenom, ne pretjerujući pri tome sa aktivnostima, prenosi Radiosarajevo.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab uglavnom istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.

U četvrtak, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 14 do 20 stepeni.

U petak, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 15 do 22 stepena.

U subotu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 14 do 20 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

