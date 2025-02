Pravni savjetnik tima odbrane Milorada Dodika: Žalba pripremljena i biće uložena

On je istakao da je žalba već pripremljena jer su unaprijed znali kakva će odluka biti, ali da nije posebno optimističan kada je riječ o odluke po žalbi.

“Siguran sam da ovakva presuda ne može da opstane. Odluka Suda BiH najgrublje narušavanje ustavno-pravnog poretka prije svega BiH, a potom i Republike Srpske. Ovo što smo danas čuli i što se smatra presudom, nije nikakva sudska presuda – već politička odluka za koju smo saznali mnogo ranije. Pre više meseci smo saznali da će biti upravo ovakva kakva je danas doneta, što govori u prilog tome da je presuda doneta u momentu kada je i optužen gospodin Dodik”, rekao je Petronijević.

Nada se bi uskoro Savjet bezbjednost UN mogao da se izjasni o pitanju legaliteta i legitimiteta Kristijana Šmita, njegovoj ulozi i svemu ostalom.

“Ono što se može veoma brzo desiti, to je odluka Saveta bezbednosti UN, jer su naši prijatelji iz AfD-a postavili poslaničko pitanje u Bundestagu, u kome su tražili da se nemački Bundestag i Vlada odrede o pitanju legaliteta i legitimiteta Šmita u svojstvu u kome se nalazi u BiH, njegovoj ulozi i svemu ostalom”, rekao je Petronijević.

Napomenuo je da Šmit na jučerašnjoj konferenciji za novinare nije sebe potpisao kao visokog predstavnika već kao predsjedavajućeg Savjeta za implementaciju mira (PIK), što govori da je svjestan da njegovo imenovanje nije bilo legalno i legitimno, a samim tim i nijedna odluka koju je donosio u svojstvu visokog predstavnika.

Ocijenio je da će se cijela situacija vrlo brzo rasplesti.

Njemačka stranka Alternativa za NJemačku (AfD), precizira Petronijević, postavila je jedno poslaničko pitanje sa 18 vrlo preciznih potpitanja.

“Na to, Vlada Nemačke i Bundestag neće moći da daju drugačiji odgovor od onoga koji mi znamo, a to je da visoki predstavnik u BiH u proteklom periodu, od 2021. godine do danas nije postojao, a da je Kristijan Šmit bio jednostavno samozvanac koji je sebe predstavljao kao visokog predstavnika”, navodi Petronijević, prenosi Srna.

