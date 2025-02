Danas oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana

Ujutro od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

Sutra sunčano. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka,piše Slobodnabosna

Ujutro od -3 u Bosni do 15 °C tokom u Hercegovini.

