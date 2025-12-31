Stavite ovo ispod kreveta uoči Nove godine i novac će stizati cijele 2026: Narodno vjerovanje

Ako želite da vam Nova godina bude finansijski uspješna, možda biste mogli isprobati jedan od starih narodnih trikova.

Naši preci vjerovali su da sitni rituali u dočeku Nove godine mogu privući obilje i blagostanje.

U prazničnoj euforiji i planiranju dočeka mnogi ne razmišljaju o malim običajima koji mogu donijeti sreću i novac u godini koja dolazi. Jedan od zaboravljenih rituala naših starih jeste stavljanje jabuka ispod kreveta posljednjeg dana u godini, prenosi informer.rs.

Vjerovalo se da jabuke simbolizuju zdravlje, dugovječnost i plodnost, ali i finansijsku stabilnost.

Kako se izvodi ritual?

Prema tradiciji, potrebno je odabrati tri lijepe, crvene jabuke i pažljivo ih staviti ispod kreveta na kojem spavate posljednje noći u godini. Jabuke se ostavljaju do jutra, a potom se dijele ukućanima kako bi svi imali sreće u finansijama. Neki su čak vjerovali da jabuke treba pojesti prvog dana Nove godine kako bi se „zasijalo sjeme“ stabilnog i plodonosnog perioda.

Ovakvi rituali, iako ne garantuju bogatstvo, donose dozu optimizma i vjere u bolje sutra. Čak i ako niste skloni vjerovanju u ove običaje, zabavno je pokušati, posebno kada je tradicija u pitanju. Uostalom, pozitivne misli i simbolični gestovi mogu biti dobar način da godinu započnete s nadom u blagostanje.

Tradicionalni običaji poput ovog dio su narodnog vjerovanja i služe kao inspiracija, ali ključ uspjeha uvijek ostaje u vašim rukama, prenosi Novi.

