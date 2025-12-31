Evo kad počinje isplata penzija u FBiH

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zajamčena 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primit će ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.

Podsjetimo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ove sedmice je usvojila izmjene i dopune Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, koje bi se početkom naredne godine trebale naći pred parlamentom.

Riječ je o zakonskim rješenjima koja predviđaju redovno usklađivanje penzija s rastom plaća i troškova života, i to dva puta godišnje, što bi, prema procjenama, trebalo donijeti određeno olakšanje za penzionere u vremenu sve izraženijih poskupljenja.

Ključna novost odnosi se na način obračuna povećanja penzija. Kako je pojašnjeno, jedno usklađivanje bi se radilo u januaru, na osnovu parametara iz prethodne godine, dok bi drugo bilo u julu, prema rastu plaća i troškova života u prvih šest mjeseci tekuće godine, prenosi Novi.

