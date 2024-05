Čanak demontirao Vučića: Koliko je pismenih u toj trećini protiv rezolucije

Ipak, srbijanski i zvaničnici iz RS te režimski mediji neuspješno pokušavaju kreirati mišljenje kako je “jedna trećina čovječanstva bila protiv rezolucije” i predstaviti to kao svoj uspjeh.

O ovim tvrdnjama sinoć je gostujući na Face TV govorio srbijanski političar Nenad Čanak.

“Koliko je ta jedna trećina, recimo pismenih, na planeti zemlji. Koliko je ta jedna trećina, recimo, imala slobodnih izbora u odnosu na ove druge. Šta misli Rusija, kojom vlada diktator, mene apsolutno ne interesuje. Niti šta misli Sjeverna Koreja, ni Kina, uopšte me ne zanima. To ne misli milijardu i po Kineza, to misli Centralni komitet komunističke partije. To ne misli sto miliona Rusa, nego Putin i njegove podguzne muhe“, rekao je Čanak,pišu Vijesti

Podsjetimo, nakon što je Generalna skupština UN jučer usvojila Rezoluciju kojom se uspostavlja “Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici”, 11. juli je već označen na zvaničnom kalendaru na stranici UN-a. U zvaničnom kalendaru se pod datumom 11. juli navodi “International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica”.

Također, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić je za Vijesti.ba potvrdio da će Memorijalni centar organizovati izložbu u Ujedinjenim nacijama u prvoj sedmici jula ove godine.

