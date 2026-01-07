Kako je moćna ruska protivzračna odbrana Venezuele potpuno zakazala? VIDEO

Snimka koja je obišla svijet pokrenula je ključno pitanje: kako je ruska protuzračna obrana Venezuele potpuno zakazala?

Jedna od najnadrealnijih slika koja se pojavila tijekom američke vojne operacije hvatanja venezuelanskog vođe Nicolasa Madura 3. siječnja bio je prizor niza američkih helikoptera koji su nesmetano letjeli iznad Caracasa, dok je u daljini gorio požar na Fuerte Tiuni, najvećem vojnom kompleksu u zemlji.

Dok su se snimke američkih zrakoplova, uključujući CH-47 Chinook i V-22 Osprey, kako lete iznad glavnog grada Venezuele, širile društvenim mrežama, mnogi su se pitali isto: zašto nije reagirala snažna ruska protuzračna obrana Venezuele ? Kiev Independent tražio je odgovore od tri obrambena stručnjaka.

Video from Caracas, Venezuela shows U.S. military helicopters, including CH-47 Chinook and V-22 Osprey aircraft, operating over Caracas alongside multiple explosions. The cause and context of the blasts remain unconfirmed. pic.twitter.com/owOx9X7DPP — George Allison (@geoallison) January 3, 2026

Neuspjeh venezuelske obrane nije promakao američkim dužnosnicima.

„Izgleda da ta ruska protuzračna obrana nije baš dobro funkcionirala, zar ne?“ podsmjehnuo se američki ministar rata Pete Hegseth.

Njegova izjava odnosila se na činjenicu da se Venezuela godinama oslanja na svog dugogodišnjeg saveznika, Rusiju , za opremanje svoje vojske.

Poznato je da venezuelske oružane snage posjeduju značajan broj ruskih sustava , uključujući Buk-M2 i moćni S-300VM, sustav dugog dometa dizajniran za presretanje zrakoplova, krstarećih raketa i balističkih raketa. Pa ipak, dok su američke snage prelijetale Caracas , nije bilo ni traga tim sustavima.

Thomas Newdick, autor i urednik knjige “Wat Zone”, smatra da je previše pojednostavljeno zaključiti da su ruski sustavi “smeće”. Prema njemu, pravi razlozi leže u kombinaciji nekoliko čimbenika.

„Radi se o elementu zapovijedanja i kontrole, odlukama o vodstvu, kao i o obuci. I o spremnosti – moj je dojam da su razine spremnosti iz nekog razloga bile stvarno niske“, objašnjava Newdick. Sugerira da je američka vojska vjerojatno koristila „pravi koktel različitih sredstava i sposobnosti“ kako bi osigurala da su operateri sustava „iznenađeni“ čak i ako je izdana naredba za djelovanje.

„Ako imate operaciju ovakve prirode u kojoj se čini da postoji vrlo malo aktivnosti protuzračne obrane, onda morate razmotriti je li ta naredba uopće dana ili je potencijalno postojala izričita naredba da se ne angažira“, dodaje. Newdick ističe da je američka vojska obučena upravo za ovu vrstu operacije – neutraliziranje protuzračne obrane.

Također napominje da cijelo venezuelsko ratno zrakoplovstvo nije reagiralo.

„Na papiru, Venezuela ima sveobuhvatan, višeslojni sustav protuzračne obrane. Ali stvarna tehnologija je samo jedan dio toga. Morate imati doktrinu, lanac zapovijedanja koji funkcionira. Bez obzira koliko je raketa napredna, ako nemate lanac zapovijedanja, onda neće moći ništa učiniti.“

