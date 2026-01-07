SAD preuzimaju kontrolu: Dogovor Izraela i Sirije mijenja pravila igre

Američki State Department potvrdio je uspostavu zajedničkog komunikacijskog mehanizma između Izraela i Sirije pod nadzorom SAD-a . Cilj sporazuma, postignutog tijekom razgovora u Parizu, je smanjenje napetosti i stabilizacija narušenih sigurnosnih odnosa između dviju susjednih zemalja.

Iako je ovo prvi poznati sastanak dužnosnika nove sirijske vlade i Izraela u posljednjih nekoliko mjeseci, analitičari ističu da fokus nije na potpunom pomirenju, već na kontroliranju eskalacije.

Prema izjavi State Departmenta objavljenoj u utorak, dogovoren je jedinstveni komunikacijski kanal koji bi trebao spriječiti nesporazume i pogrešne procjene na terenu . To je posebno značajno s obzirom na to da su izraelski zračni napadi na ciljeve u Siriji nastavljeni čak i dok Washington izražava zabrinutost zbog pritiska na krhko novo vodstvo u Damasku.

Dogovoreni ” zajednički mehanizam fuzije ” funkcionirat će kao namjenska komunikacijska ćelija usmjerena na četiri specifična područja: razmjenu obavještajnih podataka, vojnu deeskalaciju, diplomatski angažman i komercijalne prilike.

„Ovaj mehanizam poslužit će kao platforma za hitno rješavanje sporova i sprječavanje nesporazuma “, navodi se u izjavi.

Zanimljivo je da dokument ne spominje teritorijalna pitanja niti formalnu normalizaciju odnosa, čime se fokus zadržava isključivo na operativnoj stabilnosti.

Uloga Washingtona u ovom procesu je ključna. Nadgledanjem ovog kanala, Sjedinjene Države preuzimaju odgovornost za praćenje koordinacije između zemalja čija je interakcija povijesno bila isključivo neizravna i konfliktna .

Stručnjaci primjećuju da izostanak obećanja o zaustavljanju izraelske vojne akcije ukazuje na ograničenja Pariškog sporazuma. Međutim, prisutnost sirijskog ministra vanjskih poslova u francuskoj prijestolnici naglašava neobičnu prirodu sastanka, koji je pokušaj izolacije sigurnosne suradnje od dubokih političkih neprijateljstava.

