Lazović poručio Vučiću: Ne trebaš čekati četvrtak, sve je jasno

Poručio je ovo u svojoj reakciji Miro Lazović i dodaje da je Vučiću nedavna rasprava u Savjetu bezbjednosti trebala otvoriti oči.

– Većinska podrška BiH je bila evidentna. I on i Dodik bi trebali biti odgovorni prema vlastitom narodu, a ne da i dalje šire laži da će poslije usvojene Rezolucije srpski narod biti proglašen genocidnim. Jedino njih dvojica to govore. U toj laži pokušavaju, osim Rusije i Mađarske, dobiti podršku još neke države. Međutim njih bi trebala zabrinuti činjenica da sve države iz našeg regiona, od Slovenije do Crne Gore i Sjeverne Makedonije, su ili kosponzori ili daju otvorenu podršku predloženoj Rezoluciji. A upravo susjedi najbolje znaju šta je istina, kaže Lazović i dodaje,pišu Vijesti

– Ta istina jeste bolna za Vučića i Dodika kao aktere Miloševićeve pogubne politike, ali ako imaju imalo državničke mudrosti i odgovornosti za buduće procese u regionu trebali bi prihvatit ponuđenu Rezoluciju kao šansu da definitivno odbace teret velikosrpske Miloševićeve politike. U suprotnom dokazaće da su mimo većinskog svijeta. Time će samo potvrditi da je bio u pravu srpski pjesnik Milan Nenadić kada je davno napisao: ” SVE ONO OD ČEGA SVIJET BJEŽI I SVE ONO ČEGA SE SVIJET SRAMI, TIME SE PONOSE SRBI I ČUDE SE ŠTO SU SAMI”.

Facebook komentari