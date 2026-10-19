Njemačka industrija izgubila 496.000 radnih mjesta od 2019. godine

Po istraživanju Instituta za ekonomska istraživanja (IFO), krajem 2025. godine njemačka industrijska preduzeća zapošljavala su oko 496.000 radnika manje nego početkom 2019. godine, što predstavlja pad zaposlenosti od 7,1 posto.

Posebno je pogođena automobilska industrija, koja se dugo smatrala okosnicom najveće evropske ekonomije. Proizvođači automobila i njihovi dobavljači ukinuli su 123.500 radnih mjesta, što predstavlja pad od 13 posto.

Gubitke radnih mjesta zabilježio je i metalski sektor, u kojem je zaposleno 115.600 radnika manje, dok je u sektoru mašinogradnje ugašeno 64.500 radnih mjesta, navodi IFO.

S druge strane, od 2019. godine u uslužnom sektoru otvoreno je više od 2,2 miliona novih radnih mjesta, uglavnom u zdravstvu, socijalnim službama i javnoj upravi.

Institut je evidentirao 391.000 novih radnih mjesta u zdravstvu te još 357.000 novih zaposlenja u socijalnim službama, uključujući ustanove za njegu, što se povezuje sa starenjem njemačkog stanovništva.

Direktor instituta IFO u Dresdenu Joachim Ragnitz izjavio je da ovakav razvoj događaja odražava ubrzane strukturne promjene u Njemačkoj.

– Ironično je da se smanjuju sektori koji su do sada bili temelj našeg prosperiteta. Nova radna mjesta najvećim dijelom ne nastaju u oblastima u kojima je Njemačka naročito produktivna i inovativna. To bi u budućnosti moglo usporiti naš potencijal ekonomskog rasta – upozorio je Ragnitz,pišu Vijesti

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